ويأتي هذا التصريح بعد أسبوع من توقف المنظمة التابعة للأمم المتحدة عن دراستها الكبيرة للأدوية المضادة للملاريا لعلاج كوفيد-19 بسبب مخاوف من تسببها في زيادة معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب لدى المرضى.

ودفعت هذه الخطوة العديد من الحكومات الأوروبية إلى حظر استخدام هذا العقار الذي يستخدم أيضا لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة ويروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدامه للمساعدة في مكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وتوقفت شركة سانوفي، الجمعة، مؤقتا عن إجراء تجربتين سريريتين للدواء على مرضى كوفيد-19 الجدد، وقالت إنها لن تورده للعلاج قبل أن يتم التأكد من سلامة استخدامه.