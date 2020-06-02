وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن الوزيرة وجهت التفتيش الصيدلي بتكثيف المرور على جميع الصيدليات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان عدم تخزينها.

وأشار مجاهد إلى أنه يتم صرف الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حسب الحالة الصحية للمرضى، موضحا أنه يتم تصنيف الأدوية ببروتوكولات وفقًا لثلاث مستويات هم الحالات المتواجدة بالمستشفيات والمخالطين للحالات الإيجابية والحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي.

وفي السياق، أكد مجاهد على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الوقائية بجميع المستشفيات، مشيرا إلى توافر 8 مليون جرعة أدوية للمخالطين للحالات الإيجابية و2 مليون جرعة للعزل المنزلي ونصف مليون جرعة أدوية للحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، فضلا عن توافر مخزون استراتيجي آخر بمخازن وزارة الصحة المصرية.

وأوضح مجاهد أن الوزيرة أشارت إلى إمداد محافظة القاهرة بـ 65 قافلة طبية ثابتة ومتحركة لصرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية بمواقع العمل بالمشروعات القومية الكبرى لاستمرار عجلة الإنتاج والمناطق الأعلى في نسب الإصابة بالفيروس.

وأضاف أنه جارِ تخصيص خط ساخن بكل محافظة لاستقبال بلاغات واستفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد، لسرعة التعامل والاستجابة الفورية مع المواطنين.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن أن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.