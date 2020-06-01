وصرح رامافوسا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، للصحفيين بأن الرئيس الصيني تشي جينبينغ تعهد بأن تتيح الشركات الصينية أدوات الاختبار بالإضافة إلى 10000 جهاز تنفس اصطناعي شهريًا، و80 مليون كمامة شهريًا للبلدان الأفريقية.

ولم يحدد رامافوسا ما إذا كان سيتم التبرع بهذه الأدوات أو بيعها للبلدان الأفريقية، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وواجهت جنوب أفريقيا، التي تشهد أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في القارة، بـ 30967 حالة إصابة و643 حالة وفاة، نقصًا في أدوات الاختبار والمعدات الأخرى.

ويمثل النقص في أدوات الاختبار وأجهزة التنفس الاصطناعي مشكلة بالنسبة لجميع بلدان أفريقيا، التي اضطرت للتسابق مع الدول الأكثر ثراءً على المعدات.

وينتشر فيروس كورونا بثبات وبطء نسبيًا عبر القارة السمراء، حيث سجلت 54 دولة في القارة 141535 حالة إصابة و4069 حالة وفاة، وفقًا للإحصاءات التي قدمتها المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.