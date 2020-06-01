وأسست محطة الفضاء الدولية عام 1998، وأصبحت مأهولة اعتبارا من عام 2000.

وفُتح الممر الساعة 1:02 بتوقيت المنطقة الشرقية في الولايات المتحدة، ليعبر بعد نحو عشرين دقيقة الرائدان إلى المحطة بعد استكمال الإجراءات التقنية.

وكان بنكن أول الداخلين إلى المحطة مرتديا قميصا أسود وسروالا باللون الكاكي، ولحق به هيرلي، حيث استقبلهما زميلهما الأميركي كريس كاسيدي، الذي كان موجودا في المحطة مع الرائدين الروسيين أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر.

وتحدّث رئيس وكالة الفضاء الأميركية جيم برايدنستاين مع الطاقم من مركز مراقبة المهمة في هيوستن قائلا: "أهلا ببوب وداغ"، مضيفا "العالم بأسره تابع هذه المهمة، ونحن فخورون للغاية بكل ما أنجزتماه لبلادنا".

ورد هيرلي "إنه أمر رائع أن نعيد الولايات المتحدة إلى عالم إطلاق الطواقم إلى الفضاء ونحن سعداء للغاية بوجودنا على متن هذا المجمع المدهش".

وخلال المهمة التي ستستغرق 19 ساعة سيتحقق الرائدان من جاهزية المركبة، وسيساعدان الرواد الثلاثة الآخرين في مهامهم.

وأبدى هيرلي أمله أن تشكل المهمة مصدر إلهام للأميركيين، في وقت يعاني العالم باسره من تداعيات فيروس كورونا.

وردا على سؤال عن مدى صعوبة الرحلة على متن مركبة "كرو دراغون" مقارنة بالمكوكات الفضائية التي أوقفت برامجها عام 2011، قال بنكن إن الرحلة على متن المركبة الجديدة أكثر إرهاقا.

وتابع أن الارتجاجات على متن دراغون "التنين": "استمرت حتى وصلنا إلى المدار"، مضيفا "كنا بكل تأكيد نقود أو نركب تنينا".

وقال أيضا "لم تكن الرحلة مشابهة للرحلات السلسة على متن المكوكات الفضائية".