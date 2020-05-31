ونشرت الوزارة على حسابها بموقع فيسبوك أن صفحات مجهولة نشرت صورة لشنطة تقول إنها مخصصة للعلاج المنزلي لفيروس كورونا، تصرف من صيدليات الشركة المصرية للأدوية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن الشركة المصرية للأدوية أو أي من الصيدليات المصرية لم تنشر هذا الأمر على أي من صفاحتها الرسمية.

كما أكد المنشور على أن البروتكول العلاجي لمرض "كوفيد-19" يصرف عن طريق وزارة الصحة والسكان والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها فقط، إذ أنها الجهة الوحيدة المختصة بوضع وصرف البروتكول العلاجي.

يشار إلى أن الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس كورونا في مصر ارتفعت مؤخرا، حيث بلغت، السبت، 1367 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة، الجمعة.

بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله بالفيروس 23449 حالة، من بينها 5693 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.