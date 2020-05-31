وقالت الحكومة البريطانية، السبت، إن بمقدور 2.2 مليون شخص الخروج مع أفراد أسرهم، مع اتباع قواعد التباعد البدني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان "لا أقلل من مدى صعوبة الأمر بالنسبة لكم وملازمتكم للمنازل خلال الأسابيع العشرة الماضية وأود أن أشيد بمرونتكم".

ولا يزال المنتمون لهذه الفئة عرضة للخطر، وقد نصحتهم الحكومة بعدم الذهاب للعمل والمتاجر، والأماكن المزدحمة.

وسجلت بريطانيا أكثر من 270 ألف إصابة بفيروس كورونا، توفي منها أكثر من 38 ألف شخص.