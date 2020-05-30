وانفجر الصاروخ الثقيل "ستارشيب" أثناء تجارب الإطلاق الأرضية في موقع اختبار بوكا تشيكا، التابع لشركة "سبيس إكس" والمملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بجنوب تكساس.

ولم يكن لهذه التجارب أو الانفجار لهذا الصاروخ علاقة بعملية إطلاق صاروخ "سبيس إكس" المأهول إلى محطة الفضاء الدولية المقبلة والتي تشمل اثنين من رواد فضاء ناسا من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا، والتي سيستخدم فيها نظام صاروخي مختلف، هو الصاروخ "فالكون 9" مع كبسولة "كرو دراغون" مثبتة في أعلاه.

ووفقا للقطات الفيديو، اختفى النموذج الأولي لصاروخ "ستارشيب" في كرة نارية هائلة في موقع الاختبار كما ظهر في بث مباشر سجله موقع ناسا "سبيس فلايت".

يشار إلى أن صاروخ "ستارشيب"، وهو صاروخ يبلغ طوله 120 مترا، تم تصميمه لنقل البشر مع 100 طن من البضائع إلى القمر والمريخ.

والصاروخ عبارة عن مركبة إطلاق من الجيل التالي لشركة الفضاء الخاصة والتي يمكن إعادة استخدامها بالكامل، وهي مركز طموحات الملياردير إيلون ماسك لجعل السفر إلى الفضاء البشري ميسور التكلفة.

جدير بالذكر أن "سبيس إكس" قامت حتى الآن بتطوير وتدمير 4 نماذج أولية من "ستارشيب" عقب اختبارات فاشلة.