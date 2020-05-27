ومنذ نهاية مارس، كان يمكن وصف هذا العقار بشكل استثنائي في المستشفى للمرضى في الحالات الحرجة، بناء على قرار طبي مشترك.

وعقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي اعتمده في فرنسا البروفسور ديدييه راوول، ودافع عنه الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولسونارو، هو دواء مشتق من "كلوروكين"، الذي يستخدم في علاج الملاريا.

لكن دراسة نشرت الأسبوع الماضي في مجلة "ذي لانسيت" الطبية، أشارت إلى عدم فاعليته، وإلى مخاطر استخدامه في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي قرار الحكومة الفرنسية بعد توصية أصدرها المجلس الأعلى للصحة العامة، الثلاثاء، قضت بـ"عدم استخدام هيدروكسي كلوروكين في علاج كوفيد-19" خارج إطار التجارب السريرية.

وكانت الحكومة قد أحالت القضية على المجلس، بعد نشر الدراسة في المجلة المعروفة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.