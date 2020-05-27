وأوقفت المنظمة استخدام العقار في تجربتها التي تشمل بلدانا عديدة، بعد دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية، توصلت إلى أن عينة المرضى الذين تم علاجهم بـهيدروكسي كلوروكين زادت فيها معدلات الوفاة، وعدم انتظام ضربات القلب.

ويصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وآخرون هيدروكسي كلوروكين بأنه علاج محتمل للمرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الضرر أو الفائدة أو عدم فائدة هيدروكسي كلوروكين بمجرد مراجعة الأدلة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات.

وسوف تتضمن هذه المراجعة بيانات من التجربة العالمية (سوليداريتي) وغيرها من التجارب الجارية، بالإضافة إلى أي أدلة منشورة حتى الآن. هذا متوقع بحلول منتصف يونيو".