ويهدف الروبوت بحسب لي دونج باي مدير الأبحاث في شركة "فيجن سيميكون"، مزودة حلول المصانع الذكية التي طورت "باريستا" بالتعاون مع معهد علمي تديره الدولة، إلى مساعدة الناس في الحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

وأضاف دونج: "نظامنا لا يحتاج إلى مدخلات من البشر بدءا من الطلب وحتى التسليم، وقد جرى ترتيب الطاولات بشكل متناثر لضمان الحركة السلسة للروبوتات، وهو ما يتناسب مع حملة التباعد الحالية في البلاد"، حسبما نقلت "رويترز".

ويمكن للنظام، الذي يستخدم ذراعا آلية لصنع القهوة وروبوتا لتقديم الطلبات، أن يصنع 60 نوعا مختلفا من القهوة، كما أنه يقدم المشروبات للعملاء في مقاعدهم.

ويمكنه أيضا التواصل ونقل البيانات إلى أجهزة أخرى، كما يحتوي على تقنية للقيادة الذاتية لحساب أفضل الطرق التي يسلكها داخل المقهى.

وتهدف الشركة المصنعة والمعهد العلمي المطوّر للروبوت إلى تزويد ما لا يقل عن 30 مقهى بالروبوتات هذا العام.

وتعليقا على أداء الروبوت، قالت إحدى الزبونات: "الروبوتات ممتعة، وكان الأمر سهلا لأنك لست مضطرا للذهاب واستلام طلبك... لكنني أشعر ببعض القلق أيضا بشأن سوق العمل لأن العديد من أصدقائي يعملون بوظائف بدوام جزئي في المقاهي، وهذه الروبوتات ستحل محل البشر".

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تنتقل ببطء من قواعد التباعد الاجتماعي المشددة إلى ما تسميه الحكومة إجراءات "التباعد في الحياة اليومية"، وذلك بعد أن تمكنت من احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب ما يزيد على 11000 شخص وأودى بحياة 267.