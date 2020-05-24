ويشبه تصميم منتج "شاومي" الجديد هاتف موتورولا "موتو ريزر" و"غالاكسي زد فليب" من سامسونغ، إلا أن جزءا منه قابل للدوران.

ويدمج الهاتف بحسب الصور التي نشرها موقع "ليتس غو ديجيتال"، شريطا في النصف العلوي يمكن إدارته أفقيا لتغيير وجهة الكاميرات الخلفية نحو الأمام لاستخدامها في التقاط صور السيلفي، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

ويضم القسم العلوي من الهاتف زر الطاقة، وأزرار تغيير مستوى الصوت على الجانب الأيمن، كما يُرى وجود ثقوب لمكبر الصوت أسفل الجزء القابل للدوران.

ومع أن براءات الاختراع لا تعني بالضرورة تحولها إلى منتج فعلي، إلا أنها تعطي لمحة عن طريقة تفكير الشركات في تطوير أجهزتها.

يُشار إلى أن براءات اختراع أخرى من "شاومي" كشفت عن عدد من الهواتف ذات التصاميم الفريدة، مثل هاتف يحتوي 7 كاميرات، وآخر ثنائي الجانب مع شاشة تلتف حوله، وهاتف بكاميرتين أماميتين ضمن الشاشة.