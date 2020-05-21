ورغم خلوها على الأغلب من الحياة النباتية، فإن أنتاركتيكا تعتبر موطنا لأنواع عدة من الطحالب، التي تنمو على ثلوج طينية وتمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء.



وقام باحثون من جامعة كامبريدج و"بريتيش أنتاركتيك سورفي" بدمج صور الأقمار الاصطناعية بملاحظات من أرض الواقع لاكتشاف نسبة الطحالب الخضراء في أكثر قارات العالم قحالة.

وتمكن الباحثون من تحديد أكثر من 1600 من الطحالب الخضراء المنفصلة عبر شبه الجزيرة مع مساحة مجتمعة تبلغ 1.9 كيلومتر مربع.

كما أظهرت الدراسة أيضا أن غالبية الطحالب المزهرة تقع على مسافة 5 كيلومترات من مستعمرة للبطريق، إذ أن فضلات الطيور هذه تعتبر سمادا ممتازا.

وقدر الفريق العلمي أن الطحالب في شبه الجزيرة تمتص حاليا مستويات من ثاني أكسيد الكربون تعادل 875 ألف رحلة سيارة في المتوسط.