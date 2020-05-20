ورصدت الصين، التي سيطرت إلى حد بعيد على انتشار الفيروس، مجموعات جديدة من حالات العدوى في إقليمي جيلين وهيلونغ جيانغ الحدوديين بشمال شرق، البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من تعرض البلاد لموجة ثانية من التفشي.

وقال تشيو هايبو، الخبير في طب رعاية الحالات الحرجة والعضو في فريق خبراء تابع للجنة الصحة الوطنية، إن فترة حضانة الفيروس في المرضى المقيمين في شمال شرق البلاد أطول مقارنة بالمرضى في مدينة ووهان بوسط الصين، التي شهدت أواخر العام الماضي أول ظهور للفيروس.

وأضاف تشيو في تصريحات لتلفزيون الصين المركزي خلال برنامج أُذيع مساء الثلاثاء: "يسبب هذا مشكلة لأنهم لا يعانون أي أعراض. لذا عندما يجتمعون مع أسرهم لا يتوخون الحذر ونشهد مجموعات من حالات العدوى في الأسر"

وتابع قائلا إن المرضى في المجموعات المصابة في شمال شرق البلاد يظلون حاملين للفيروس لمدة أطول من الحالات السابقة المسجلة في ووهان، كما يستغرق تعافيهم وقتا أطول.

وأضاف أن مرضى الشمال الشرقي لا يعانون الحمى إلا نادرا وغالبا ما يصابون بأضرار في الرئتين وليس في العديد من أعضاء الجسم.

وأشار إلى أن الفيروس الذي تم رصده في مجموعات الإصابة بشمال شرق البلاد جاء من خارج البلاد على الأرجح، وهو ما قد يكون سبب الاختلافات.

ولم يحدد من أين يعتقد أنه جاء، لكن إقليمي جيلين وهيلونغ جيانغ يقعان على حدود روسيا. وسجلت الصين خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، انخفاضا من ست حالات في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الحالات الجديدة أربع حالات محلية وحالة لشخص عاد إلى البلاد من الخارج وذلك مقابل ثلاث حالات وافدة في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الصين حتى الآن إلى 82 ألفا و965 شخصا، في حين ظلت الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.







