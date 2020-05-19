وأوضح الطبيب "خلصنا إلى أن الفائدة المحتملة من العلاج تفوق المخاطر النسبية".

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن أنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.

وقال ترامب إنه يتناول "هيدروكسي كلوروكين" منذ نحو أسبوع ونصف أسبوع، مضيفا: "سألت الطبيب هل يمكنني فعل ذلك، وهو رد إذا كنت ترغب في ذلك تفضل. أتناول حبة واحدة كل يوم، ولا أعراض للمرض علي".

واعتبر الرئيس الأميركي أن هناك احتمالا عاليا لوجود تأثير لدى "هيدروكسي كلوروكين" على فيروس كورونا، متسائلا: "ماذا ستخسر حال تناولت هذا الدواء؟".

وذكر ترامب أنه يخضع للفحص الخاص برصد فيروس كورونا مرة واحدة في كل يومين، مشيرا إلى أن جميع النتائج كانت سلبية.

وسبق أن أكد ترامب فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "كوفيد-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار للعلاج من كورونا.