وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد وفيات فيروس كورونا تراجع إلى 153 حالة السبت، مقابل 242 وفاة الجمعة، في أدنى حصيلة منذ التاسع من مارس.

وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة زادت 875 حالة السبت، مقابل 789 الجمعة.

وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير، وصل إلى 31763 شخصا، وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 224760 ، وهي خامس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة واسبانيا وبريطانيا وروسيا.