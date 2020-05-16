ووفق ما ذكر موقع WABetaInfo المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب، فإن خدمة التراسل الفوري أضافت "غرف الماسنجر" للنسخة التجريبية 2.20.163 من تطبيق واتساب في نظام أندرويد، وبأنها باتت متاحة لدول ومستخدمين محددين.

ويمكن الوصول إلى خيار إنشاء الغرفة من خلال النقر على أيقونة "المشبك" الذي يتيح مشاركة الصور، والمستندات، وغيرها من الوسائط في واتساب.

ومن بين الخيارات المتاحة: خيار (غرفة Room) ، وبالنقر على هذا الخيار يظهر خيار "متابعة في Messenger لإنشاء غرفة"، وبالنقر عليه يُفتح تطبيق ماسنجر، حيث يمكن إنشاء الغرفة وإنشاء الرابط الخاص بها، ثم إعادة مشاركته عبر واتساب ليُرسل مباشرة إلى جهة الاتصال التي اختير إنشاء الغرفة عندها، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وإلى جانب دمج (اختصارات غرف ماسنجر) في الدردشة، أضافت واتساب اختصارا آخر في تبويب المكالمات، الذي يظهر فوق خيار إنشاء المكالمات الموجود فعلا.

وكان عملاق التواصل الاجتماعي قد أعلن في أبريل الماضي عن الخدمة، إلى جانب توسيع ميزات البث المباشر عبر مختلف خدماتها، وذلك في مسعى منها للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الدردشة المرئية الجماعية إبَّان جائحة الفيروس التاجي المستجد.

وقالت فيسبوك أواخر الشهر الماضي في بيان: إن خدمة (غرف ماسنجر) تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدما في المكالمة، ولكنها ستعرض على شاشة أجهزة سطح المكتب 16 مشاركا فقط، و8 مشاركين على شاشات الأجهزة المحمولة، وذلك في تصميم شبيه بما تقدمه خدمة "زووم" المنافسة.

وتمتاز خدمة (غرف ماسنجر) بأنها تتيح لمستخدمي فيسبوك مشاركة روابط تُمكّن غير مستخدمي الشبكة من الانضمام إلى مكالمات الخدمة عبر متصفح الويب على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مما يُلغي الحاجة إلى تنزيل التطبيق، أو إنشاء حساب، على غرار الخدمات الأخرى.

جدير بالذكر أنه يمكن للمستخدمين تنزيل النسخة التجريبية الحديثة من تطبيق واتساب من خلال الاشتراك بالبرنامج التجريبي على متجر غوغل بلاي.