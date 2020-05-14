وقال جاي إنسلي حاكم ولاية واشنطن، إن الحشرات "العملاقة"، وهي من نوع عثة الغجر الآسيوية، تهدد "بشكل خطير الصناعات المرتبطة بالزراعة" في الولاية، كما تشكل خطرا على الرفاهية الاقتصادية للسكان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الزراعة في واشنطن كارلا سالب، لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، إن هذه العثة "آفات غريبة يمكن أن تسبب أضرارا واسعة النطاق عندما تفقس مئات من اليرقات الشرهة للطعام".

لكن هل يمكن أن يكون اكتشاف هذا النوع من العثة في ولاية واشنطن، بداية غزو على صعيد الولايات المتحدة؟ الإجابة المزعجة هي: نعم، وفقا لمايكل راوب عالم الحشرات بجامعة ميريلاند.

وقال راوب لموقع "يو إس إيه توداي": "إذا استقرت وانتشرت على نطاق أوسع، فسوف تؤثر على الغابات والأشجار والشجيرات بشكل يشبه الغزوات".

وأكدت وزارة الزراعة الأميركية في منشور تحذيري، أنه "إذا تم توطن العث الغجري الآسيوي في الولايات المتحدة، فقد يتسبب في أضرار جسيمة وواسعة النطاق للغابات الطبيعية والموارد في بلادنا".

لكن هذه ليست المرة الأولى التي ظهرت فيها هذه الآفات في الولايات المتحدة وفقا لوزارة الزراعة، فقد تم اكتشاف نوع آسيوي آخر من العثة واستئصاله 20 مرة على الأقل، في الفترة بين عامي 1991 و2014، في مواقع على السواحل الشرقية والغربية.