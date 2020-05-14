وفي إجابة عن سؤال بشأن الجدول الزمني للتجارب السريرية للقاح ضد كوفيد-19 الذي يستند إلى نسخة معدلة للقاح ضد الحصبة، قالت منسقة البرامج المتعلقة باللقاحات، كريستيان غيرك. "نتوقع الحصول على الضوء الأخضر (اللازم لإطلاق التجارب السريرية) في يوليو.

وأضافت أن التجارب ستبدأ فورا بعد الحصول على هذه الموافقة.

ويرتقب أن تصدر أولى نتائج المرحلة الأولى نهاية أكتوبر. والمرحلة الثانية أو المرحلة الثانية والثالثة مقررة مطلع ديسمبر".

وردا عن سؤال بشأن إمكانية تحول "التجارب السريرية في المرحلتين الثانية والثالثة" الرامية أساسا إلى إثبات فعالية اللقاح، إلى أول حملة تلقيح محددة الهدف، في ظل تفشي كوفيد-19، قالت: "ليس مباشرة. لكن فور جمع معلومات كافية بشأن نوعية اللقاح وسلامته وفعاليته ومناعته، يمكن التقدم بطلب عاجل لاستخدامه من قبل منظمة الصحة العالمية".

وكشفت أن ذلك "يتيح استخدام منتجات غير مرخص لها بعد. ويجب أيضا الأخذ في الاعتبار التخطيط في الوقت ذاته لإنتاج على نطاق واسع لتحضير بسرعة مئات ملايين الجرعات".

وأوضحت أن فئات المجتمع التي ستعطى الأولوية لأولى حملات التلقيح ستعتمد على أداء اللقاح خلال المرحلة الثانية والثالثة من التجارب على مختلف الفئات العمرية، وعدد الجرعات المتوفرة وتطور تفشي الفيروس، و"إلمامنا بآليات تباين الخطورة والمعرفة التي سنكتسبها في الأشهر المقبلة".