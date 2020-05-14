وأوضح د. مايكل رايان في مؤتمر صحفي، الأربعاء "هذا الفيروس ربما لا يختفي"، وقال إن عدد المصابين بكوفيد-19 حاليا منخفض نسبيا.

وأفاد أنه دون لقاح، قد يستغرق الأمر سنوات ليطور الناس مستويات كافية من المناعة ضد الفيروس.

وأشار ريان إلى أن المخاطر المتعلقة بمرض كوفيد-19، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، لا تزال كبيرة على "المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية".

وقال: "أعتقد أنه من المهم توضيح ذلك. هذا الفيروس ربما يصبح فيروسا وبائيا آخرا في مجتمعاتنا"، مشيرا إلى أن أمراضا كانت مستجدة سابقا مثل نقص المناعة المكتسب لم تختف أبدا، لكن العلاجات الفعالة طورت لتسمح للناس بالتعايش مع المرض".

وتابع رايان أنه مازال هناك أمل أيضا، مع تطوير المناعة، في تطوير لقاح فعال، لكن حتى ذلك الحين، سيتطلب إنتاج الجرعات وتوزيعها عالميا على الافراد المستعدين للتحصين "قدرا هائلا من العمل".

وقال: "كل خطوة واحدة من تلك الخطوات محفوفة بالتحديات"، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".

من جانبها، أقرت ماريا فان كيرخوف، المسؤولة التقنية عن كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، بأن بعض الناس "يشعرون ببعض اليأس" لكنها أشارت إلى أن وقف الفيروس حتى دون تدخلات طبية محتمل.

وقالت "مسار هذا التفشي في أيدينا. لقد رأينا بعض الدول تخضع الفيروس تحت السيطرة".