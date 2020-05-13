وتجري شركة "غيلياد" محادثات لتوسيع نطاق العرض العالمي لهذا الدواء، بعد حصولها على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على استخدامه للطوارئ في علاج مرضى كوفيد-19.

وبموجب الاتفاق، تحصل "جوبيلانت" الهندية أيضا على حقوق تصنيع الدواء وزيادة إنتاجه.

وقالت "غيلياد" هذا الشهر إنها تتفاوض لمنح تراخيص طويلة الأجل، مع العديد من صانعي الأدوية في الهند وباكستان، لإنتاج رمديسيفير لصالح الدول النامية، وإنها ستوفر تكنولوجيا لمساعدة الإنتاج.

وأضافت أن الدواء حسّن النتائج للأشخاص الذين يعانون من كوفيد-19، وقدمت بيانات تشير إلى أنه يعمل بشكل أفضل عندما يعطى في المراحل المبكرة من العدوى.