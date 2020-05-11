وقال مكتب الإحصائيات الوطنية أيضًا إنه بالمقارنة مع الأشخاص من نفس الجنس والعمر في إنجلترا وويلز، فإن الرجال الذين يعملون في المهن التي تتطلب مهارة أقل- بما في ذلك حراس الأمن وسائقي سيارات الأجرة والحافلات والسائقين والطهاة- لديهم أعلى معدل للوفيات ذات الصلة بالفيروس.

وأشار البحث إلى أن المخاطر بين الأطباء والممرضات لا تختلف اختلافا كبيرا عن عامة السكان، بحسب ما نقلت الأسوشيتد برس.

وأوضح أنه بالنسبة للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، الذين يقدمون خدمات للبالغين والأطفال المعرضين للخطر، فإن معدل الوفيات هو 23.4 حالة وفاة لكل 100 ألف من الذكور، وبالنسبة للعاملات في مجال الرعاية، يبلغ الرقم 9.6 لكل 100 ألف.

وهذا يختلف عن معدل الوفيات المرتبطة بالفيروس بين جميع الرجال العاملين البالغ 9.9 حالة وفاة لكل 100.000، وكذلك بين جميع النساء العاملات والبالغ 5.2 حالة وفاة لكل 100 ألف.