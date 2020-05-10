ووفق خبراء من جامعة "ستانفورد" فإن عينات الصخور القادمة من كوكب المريخ قد تنقل فيروسات غريبة إلى كوكب الأرض، الأمر الذي يضع العلماء أمام احتمال مواجهة جديدة من الفيروسات، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، الأحد.

وسيتعين على الصواريخ العائدة من المريخ الخضوع لعملية تعقيم كيميائية، تتضمن تعريضها لحرارة شديدة، كما سيتوجب على من سيكونون على متنها، وكذلك عينات الصخور، الخضوع للحجر الصحي لفترة من الزمن لحين التحقق من سلامتها من أي فيروسات خارجية.

وفي تعليق على التحذير، قال سكوت هوبارد، أستاذ علوم الطيران والفضاء في "ستانفورد"، إن "حماية كوكب الأرض يجب أن تكون إحدى أولوياتنا عند وصول أي شخص أو أي شيء من كوكب المريخ".

وأضاف: "إن احتمال أن تحتوي الصخور القادمة من كوكب المريخ، التي يبلغ عمرها ملايين السنين، على أحياء نشطة منخفضة للغاية".

وتابع قائلا: "لكن عينات المريخ التي أحضرتها وكالة الفضاء الأميركية سيتم عزلها ومعالجتها كما لو كانت تحتوي على فيروسات حتى تثبت سلامتها".