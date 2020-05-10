وكشف كومو، الجمعة، عن أن وفاة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام مرتبطة بأعراض مماثلة لأعراض مرض كاواساكي أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والمرتبطة بكوفيد-19 وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا.

وقال في إفادة صحفية يومية، السبت، إن المرض أودى بحياة 3 أطفال على الأقل في أنحاء الولاية، ولم يذكر تفاصيل عن أعمارهم أو ظروف وفاتهم.

لكن كومو أكد أنه قلق بشكل متزايد من أن تشكل المتلازمة خطرا جديدا على الأطفال، الذين كان يعتقد في السابق أنهم محصنون إلى حد كبير من أمراض خطيرة مثل مرض كوفيد-19.

وأضاف أن مسؤولي الصحة في الولاية يراجعون 73 حالة أظهر فيها الأطفال، الذين تعرضوا لكوفيد-19 أعراض المتلازمة، التي قال إنها تتضمن التهاب الأوعية الدموية والتي بدورها يمكن أن تسبب مشاكل في القلب.