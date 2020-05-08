ولم يتم الإعلان عن شروط الاتفاق. لكن شركة زووم تعمل على تحسين عامل الأمن في اجتماعات الفيديو، بعد العثور على ثغرات في الخصوصية والأمن، مع ازدياد شعبية زووم خلال تفشي جائحة كورونا.

و"كي بيز" أول عملية استحواذ لزووم. وستساعد الشركة زووم على تنفيذ "التشفير التام"، وهو نوع من معايير الأمان لا يسمح حتى لزووم بالوصول إلى محتويات البيانات المشفرة.

وأعلنت زووم أنها ستنشر تفاصيل تصميم التشفير في 22 مايو.

ويضم "زووم" حاليا 300 مليون مستخدم، وقد انتعشت حظوظ التطبيق بعدما وجد ملايين الموظفين حول العالم أنفسهم مطالبين بشكل مفاجئ بالعمل من المنزل.

لكن الشركة، التي تتخذ من سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مقرا لها، تسعى جاهدة لسد الثغرات الأمنية بعد اختراق أشخاص مقاطع فيديو خاصة بآخرين في ممارسة تسمى "زووم بومينغ".