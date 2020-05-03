فمع إغلاق المطاعم وخلو شوارع المدينة والتزام الناس منازلهم بسبب إجراءت الوقاية من تفشي فيروس كورونا والمعمول بها منذ 9 مارس ، اضطرت الطيور إلى العثور على "وجبات طعام " جديدة عوضا عن التي اعتادت ان تقتات عليها من بقايا الطعام في القمامة.

وفي حديثه لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، قال عالم الحيوانات برونو سيغيني إن الطيور بدأت تعود إلى وضعية"الحيوانات المفترسة".

وقال سينيني إن النوارس بدات تهاجم وتصطاد الحمام، إلى جانب الطيور الصغيرة مثل الطيور السوداء والبلع بالإضافة إلى أكل الفئران.

وإيطاليا هي البلد الأكثر تضررا في أوروبا مع وفاة ما لا يقل عن 28،720 حالة وفاة مسجلة لفيروس كورونا.

ومع تباطؤ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المبلغ عنها، من المقرر أن يبدأ رفع الإغلاق ببطء اعتبارا من يوم غد الاثنين، إلا أن الخسائر الاقتصادية وعلى الصعيدين النفسي والاجتماعي تركت جروحا عميقة لدى الإيطاليين وسط خوف من قدوم موجة ثانية للوباء.