الإشارة عبارة عن رشقة راديوية سريعة جدا آتية من الفضاء البعيد، غالبا ما يتم تحديدها في بيانات الأقمار الصناعية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها رصد إشارة راديو في فضاء درب التبانة، لكن الاكتشاف الجديد يضيف مزيدا من الغموض إلى هذه الظاهرة.

فقد تم اكتشاف الإشارة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو ما دفع لوضع العديد من النظريات لتفسير ما جرى.. منها اصطدام نجمين مثلا.

مجموعة دولية من العلماء كثفت أبحاثها منذ سنوات لحل اللغز، وأدى التعاون إلى اكتشاف المزيد من إشارات الراديو في الفضاء الخارجي.

ومن أحدث النظريات التي ظهرت أخيرا أن هذه الموجات، قد تكون ناتجة عن انهيار نواة نجم ضخم، يحتوي مجالا مغناطيسيا قويا جدا.

وقد يسمح تكرار التقاط هذه الموجات بين فترة وأخرى بمراقبة الأطوال الموجية، وإمكانية إجراء دراسة أكثر تفصيلا لفهم طبيعتها، إذ تعتبر الانفجارات الراديوية السريعة، واحدة من الألغاز الأكثر إثارة في الفضاء الخارجي.