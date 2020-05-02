ويشير آخر تحديث أسبوعي لأنماط السفر المجمعة التي رصدها غوغل من هواتف مستخدميه إلى عصيان متزايد لأوامر العزل العام السارية منذ مارس، لكن هناك انصياعا متزايدا للتعليمات التي صدرت في الشهر الماضي.

وقارنت البيانات الحركة اليومية إلى متاجر التجزئة ومواقع الترفيه والحدائق ومحطات القطارات والحافلات ومتاجر البقالة وأماكن العمل بفترة 5 أسابيع بدأت من الثالث من يناير إلى السادس من فبراير.

ويبدو أن سنغافورة سيطرت على انتشار المرض من خلال التتبع الصارم للمخالطين وعمليات المراقبة، لكها بدأت العزل العام في السابع من أبريل بعد تفشي المرض في عنابر العمال المهاجرين.