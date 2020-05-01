وجاءت تصريحات ريان، يوم الجمعة، ردا على تعليقات للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إنه اطلع على معلومات تفيد بأن الفيروس ربما يكون قد خرج من معهد لعلوم الفيروسات في الصين.

وأوضح ريان أن فرق منظمة الصحة العالمية استمعت "مرارا وتكرارا" إلى العديد من العلماء الذين نظروا في التسلسل الجيني والفيروس، "ونحن على ثقة بأن هذا الفيروس طبيعي المنشأ".

وأضاف أنه من المهم تحديد المضيف الطبيعي للفيروس، الأمر الذي يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق إلى فهمه بشكل أفضل وطرق الوقاية من تفشي المرض والاستجابة له في المستقبل.

وكان ترامب أشار أالخميس إلى أنه واثق من أن معهد ووهان الصيني لعلوم الفيروسات هو أصل الفيروس المستجد، وذلك قبل أن ينتقد مرة أخرى استجابة منظمة الصحة العالمية المبكرة للتفشي.

ويعتقد معظم العلماء أن الفيروس ظهر في سوق بالمدينة الصينية على صلة بحيوان لم يتم تحديده بعد.

ويوم الجمعة، أوصت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تفشي كوفيد- 19، المرض الذي يسببه الفيروس المستجد، بأن يظل التفشي حال طوارئ صحية دولية، وهو أعلى مستوى من التنبيه.