وفي ديسمبر الماضي، اكتشف علماء فلك وجود مذنب فريد، قد يكون الأكثر سطوعا منذ مذنب "Hale-Bopp" الذي اكتشف عام 1997، إلا أن المذنب الجديد بدأ يتفتت إلى قطع مع اقترابه من الأرض.

وبحسب علماء الفلك، فإن مدار المذنب الذي يعرف بـ"أطلس" أو (C/2019 Y4)، كان سيدوم 6 آلاف عام لو لم يتفتت، ولكانت رؤيته ممكنة بالعين المجردة.

لكن خلال شهر مارس، استمر مذنب "أطلس" بالسطوع بشكل أسرع بكثير مما توقعه العلماء، وذلك مع اقترابه من الشمس، وفي السادس من أبريل، اكتشف العلماء أدلة على أن المذنب توقف فجأة عن إنتاج الغبار، فيما أكد فريق آخر أنه تكسر إلى قطع متعددة بحلول 11 و12 أبريل.

ونجح تلسكوب هابل في توثيق تلك الأحداث، إذ تمكن فريقان من علماء الفلك، أحدهما بقيادة ديفيد جويت من جامعة كاليفورنيا، والآخر بقيادة كوانزي يي من جامعة ماريلاند، من توثيق عملية التكسر في صور هابل يومي 20 و 23 أبريل.

ولا يزال علماء الفلك غير واثقين تماما من أسباب التفتت، مشيرين إلى أنه قد يرجع إلى قوة الغازات المنبعثة، مما يجعل نواة المذنب تدور وتدمر نفسها.

وقال جيويت إن المزيد من الأبحاث وتحليل البيانات يمكن أن يؤكد أو يستبعد ما إذا كان هذا الغاز ما تسبب في تفتت المذنب.

يذكر أن المذنب يمر حاليا بـالمريخ، وسيقترب من الأرض في 23 مايو.