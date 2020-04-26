وقال تشنغ تشن شون، إن البحوث الطبية والملاحظات السريرية دعمت حقيقة مفادها أن المرضى الذين يتعافون من كوفيد-19 لم يعودوا معديين، ويمكنهم العودة إلى منازلهم بأمان.

وأوضح شون أن المرضى المتعافين يجب أن يستوفوا معايير معينة للخروج من المستشفى، ويخضعوا لملاحظة لمدة 14 يوما قبل أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

وتشمل المعايير درجة حرارة الجسم الطبيعية لأكثر من ثلاثة أيام، وتحسن أعراض الجهاز التنفسي بشكل ملحوظ، وتصوير رئوي يظهر امتصاصا كبيرا للآفات النضحية الحادة، وأن تكون نتائج اختبار البلغم ومسحات البلعوم الأنفي وعينات أخرى في الجهاز التنفسي سلبية في اختبارين متتاليين للحمض النووي، مع فترة زمنية بين أخذ العينات لا تقل عن 24 ساعة.

وأوضح شون: "إن معايير الخروج لا تتوافق فقط مع مبدأ علاج الالتهاب الرئوي، ولكنها تتوافق أيضا مع متطلبات إدارة الأمراض التنفسية المعدية"، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأضاف أنه يتعين على المرضى الذين خرجوا من المستشفى الخضوع لملاحظة طبية لمدة 14 يوما في مواقع العزل وإجراء اختبار الحمض النووي مرة أخرى قبل عودتهم إلى منازلهم.