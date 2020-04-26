وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة غسل ملابس الشخص المصاب بفيروس كورونا، وكذلك مناشفه وأغطية سريره بشكل منفصل عن بقية ملابس الأشخاص الآخرين في المنزل.

وأوصت المنظمة في منشور على حسابها في فيسبوك، باستخدام قفازات مطاطية عند حمل ملابس الشخص المصاب، وعدم حملها في مواجهة الجسم، ووضعها في حاوية مخصصة للملابس محكمة الإغلاق.

ونصحت الصحة العالمية بإزالة أي أوساخ ظاهرة على الملابس والأغطية، مثل القيء أو اللعاب، والتخلص من هذه الفضلات من دون لمسها، قبل وضعها في الغسالة.

وشددت على ضرورة غسل الملابس وأغطية السرير والمناشف التي يستخدمها المصاب بفيروس كورونا عند درجة حرارة تتراوح بين 60 إلى 90 درجة مئوية وباستخدام مسحوق للغسيل.

وفي حال كان من الصعب غسل أغطية السرير في الغسالة، فلا بد من نقعها في وعاء وغمرها بالماء الساخن، وتحريكها بعصا للتأكد من تعرضها كلها للماء.

وإن كان الماء الساخن غير متوفر، نصحت منظمة الصحة العالمية بنقع الأغطية في الكلور لمدة نص ساعة، ومن ثم غلسها ونشرها في الشمس.