وقالت إدارة الصحة الكندية إن هذين العقارين قد يسببان آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب.

ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وجددت وكالة الأدوية الفرنسية تحذيرها للأطباء، السبت، من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19.

وسبق أن أصدرت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا تحذيرا بشأن العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وذكرت أن أكثر من نصف الحالات الـ321 "للأعراض الجانبية غير المستحسنة" للعلاجات المستخدمة حاليا لفيروس كورونا المستجد ناجمة عن عقار هيدروكسي كلوروكوين ومضاد الالتهابات المستخدم معه أزيترومايسين.

وأعلنت الوكالة أنه منذ ظهر الوباء، تم تسجيل أعراض جانبية خطيرة في "80 بالمئة" من الحالات المعلنة.

وضمّت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس صوتها للأصوات القلقة من استخدام أدوية الملاريا.

وأفادت الهيئة التي تتخذ من أمستردام مقرا أن "الدراسات الأخيرة سجّلت مشكلات في نبضات القلب خطيرة وفي بعض الحالات مميتة عند استخدام كلوروكوين أو هيدروكسي كلوروكوين، خصوصا عند استخدامهما بجرعات عالية أو إلى جانب مضاد الالتهابات أزيترومايسين".

ونوّهت إلى عدم وجود أي مؤشر يثبت أن هذه الأدوية تفيد في علاج المصابين بالفيروس.