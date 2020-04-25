وفيما يلي، نستعرض أبرز 8 تصريحات أو أفعال صدم فيها ترامب العلماء:

- في عام 2017، حدث كسوف شمسي نادر دفع علماء الفضاء وأطباء العيون للتحذير مرارا من النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية، إلا أن الصور أظهرت الرئيس الأميركي وهو يحدق في الشمس بعينه المجردة، قبل أن يضع النظارة الواقية.

- تعد قضية التغير المناخي أحد أكثر الموضوعات التي عرضت ترامب لانتقادات، فبالرغم من تحذيرات العلماء حول العالم من أن التغير المناخي قضية ملحة لا تحتمل التأجيل، اعتاد ترامب أن يصف تلك القضية بـ"الخدعة"، حتى وقت قريب.

- الرئيس الأميركي يعتقد أيضا أن ضوضاء توربينات الرياح التي يشير إليها باسم "طواحين الهواء"، تسبب الإصابة بالسرطان، وهو حديث غير دقيق، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

- وفي تصريحات صادمة أخرى، قال ترامب إن ممارسة التمارين الرياضية "يستنزف طاقة الجسم"، بينما يقول الأطباء للناس إن ممارسة التمارين "عامل مهم للغاية" للحفاظ على صحة جيدة.

- عندما أراد ترامب الدفاع عن تحذيره من أن ولاية ألاباما يهددها الإعصار دوريان، العام الماضي، استعرض خريطة مناخ كان قد تم تغييرها بخريطة عليها علامة لتوسيع مناطق الخطر.

لكن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في الولاية، تعرضوا للتوبيخ من رئيس وكالتهم عندما نشروا تغريدات لطمأنة السكان القلقين، وأوضحوا أن الولاية ليست في مسار الإعصار، بحسب أسوشييتد برس.

- الخميس الماضي، أثار ترامب فكرة حقن المطهرات لمحاربة فيروس كورونا، وهو ما حذر المسؤولون الطبيون من خطورته.

الرئيس قال فيما بعد إنه كان يتهكم، رغم أن نص تصريحاته يوحي بعكس ذلك.

- ترامب أقترح أيضا أن الأشعة فوق البنفسجية، حتى وإن كانت من مصدر إضاءة داخلية، قد تكون واقيا محتملا من الإصابة بالفيروس، وهو ما يتناقض مع نصائح العلماء.

- الجمعة الماضي، ومع تجاوز حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة حاجز الخمسين ألفا ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء تحذيرا بشأن مخاطر عقار الملاريا الذي روج له ترامب مرارا، كعلاج لمرضى فيروس كورونا.

وحذر كل من عالم الفيزياء الفائز بجائزة نوبل ستيفن تشو، الذي تولى منصب وزير الطاقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والبروفيسور إم غرانغر مورغان، الذي عمل كمستشار لإدارات حكم ديمقراطية وجمهورية، من أن تصريحات الأشعة فوق البنفسجية والمطهرات "قد تؤدي في النهاية لإيذاء مواطنين لا يستمعون للأطباء".

وأشارا إلى حالة في ولاية أريزونا، حيث أساء زوجان تفسير تصريحات ترامب التي روج فيها لعقار الملاريا واستخدما مواد كيماوية ذات صلة بالعقار، وكانت النتيجة أن توفي أحدهما.

وصدر تحذير من إدارة الغذاء والدواء، الجمعة، بسبب تقارير عن الآثار الجانبية الخطيرة للعقار، وحالات الوفاة التي نتجت عن استخدامه كأحد العقاقير الخاضعة للاختبارات.