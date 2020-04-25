وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أنها تخطط لشراء مخزون من منتج يحتوي على مستخلص زيت الكافور الليموني، يسمى "سيتريوديول"، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول فعاليته، خاصة وأن المسؤولين البريطانيين يرفضون الكشف عن أي دليل على أنه سينجح.

وتشير التقارير الإعلامية البريطانية، إلى أنه سيتم إعطاء طارد الحشرات لعناصر من القوة المكلفة لمكافحة فيروس كورونا من الجيش البريطاني، التي تضم 20 ألف جندي.

وذكر مصدر رفض الكشف عن اسمه، لـ"سكاي نيوز"، أن هذه الخطوة تعد "اختيارية وإضافية" للإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها بمواجهة الوباء.

وأضاف أنه حتى وإن لم يثبت طارد الحشرات فعاليته، فإن استخدامه "لن يشكل خطرا"، موضحا أنه سيتم أيضا منح الجنود مطهرا ليرشوه على أنفسهم قبل أن يغتسلوا، بالإضافة إلى فيتامين د لتقوية جهازهم المناعي.

ولن تستبدل هذه الإجراءات، الإرشادات التي أصدرتها الحكومة، مثل التباعد الاجتماعي وغيره.

وتأتي هذه الخطوة، بالرغم من عدم وجود أي تأكيد من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، أو من منظمة الصحة العالمية، تربط انتقال عدوى وباء "كوفيد-19" بالبعوض أو غيره من الحشرات، وبالتالي فإن استخدام مبيد للحشرات سيكون غير فعال.

وكانت منظمة الصحة قد أصدرت إرشادات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، شملت غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية في المرة الواحدة، وتجنب لمس الوجه، أو الاختلاط بأشخاص يعانون من السعال أو العطس.