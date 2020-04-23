ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فهذه الصور تم إنشاؤها لتكوّن أول خريطة جيولوجية لسطح القمر، وتظهر بدقة ما صنع منه أقرب جار لنا.

واستخدمت هيئة المسح الجيولوجي في إنشاء خريطة القمر الجيولوجية هذه بيانات من بعثات أبولو والمعلومات التي جمعتها الأقمار الصناعية والمراصد الفلكية الحديثة للقمر، وتظهر مزيجا من معلومات الارتفاعات وأنواع الصخور على سطح القمر بأكمله، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

أما الجهة التي عملت على إنشاء هذه الخريطة القمرية، التي أطلق عليها اسم "الخريطة الجيولوجية الموحدة للقمر"، فهي هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ومعهد الكواكب والأقمار، المتخصص بدراسة النظام الشمسي.

وتم تصميم الخريطة "الغريبة" الملونة لتكون بمثابة مخطط لجيولوجيا سطح القمر، ويعتقد أنها ستكون "لا تقدر بثمن بالنسبة للمجتمع العلمي والباحثين والجمهور".

وتظهر المناطق الملونة المختلفة ارتفاعات الصخور وخصائص سطح القمر المحددة لمساعدة الباحثين في عمليات الاستكشاف المستقبلية.

وقال العالم الجيولوجي في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، كوري فورتيزو: "هذه الخريطة تتويج لمشروع استمر لعقود.. وهي توفر معلومات حيوية للدراسات العلمية الجديدة من خلال ربط استكشاف مواقع محددة على القمر ببقية سطحه".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رسم خريطة سطح القمر بالكامل، وتصنيفه بشكل موحد من قبل العلماء، وهو أمر مطلوب لمهام استكشاف للقمر يمكن أن يتم التخطيط لها من قبل وكالة ناسا أو غيرها.