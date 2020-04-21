وتمثل الأداة الجديدة CoVIg-19 Plasma Bot، مساهمة من "مايكروسوفت" لمجموعة "CoVIg-19 Plasma Alliance".

وبحسب تدوينة لمايكروسوفت على موقعها: "كلما تبرع مرضى (كوفيد-19)، الذين تم شفاؤهم ببلازما النقاهة، تمكن التحالف من البدء في تصنيع علاج محتمل، وبدء التجارب السريرية".

وأضافت "مايكروسوفت": "ستحدد هذه التجارب هل سيكون هذا العلاج قادرا على علاج المرضى المعرضين لخطر حدوث مضاعفات خطيرة من كوفيد-19"، حسبما نقل موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وتطرح أداة "مايكروسوفت" سلسلة من الأسئلة لمعرفة كون المستخدم قادرا على التبرع بالبلازما، ويشمل ذلك أسئلة عن الأدوية التي يتناولها، والحساسية، والحالات الطبية الأخرى.

ويكون لدى الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا الجديد أجسام مضادة في بلازما الدم تحافظ على دفاعها ضد العدوى.

ويمكن نقل هذه البلازما إلى المرضى الضعفاء للغاية الذين تكافح أنظمتهم المناعية لتطوير أجسامهم المضادة الخاصة، وبالتالي، فإن نقل البلازما يهدف إلى تزويد المريض الضعيف بالأجسام المضادة من مريض تعافى لمساعدة أجسامهم على محاربة فيروس كورونا.

يشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية وافقت على هذا الإجراء، وبالتالي أصبح الأطباء الأميركيون قادرين الآن على إعطاء البلازما للمرضى بموجب قواعد الاستخدام الرحيم.