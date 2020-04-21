وأوضح خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية على "فيسبوك" أن وضع الملابس في الشمس يساهم في تقليل فترة بقاء الفيروس.

ونصح بمنع القبلات والأحضان بعد الدخول إلى المنزل وتجنب التعامل مع الحوامل وكبار السن لمنع العدوي.

وأكد أن هناك 3 فئات يجب عليهم عدم الخروج من المنزل وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وفي حال التقاط العدوي يتأثرون بالمرض كثيرا.

كما نصح بتجنب المواصلات العامة واستقلال السيارات الخاصة، مشيرا إلى أنه في حالة التقارب من المواطنين سواء المترو أو الأسانسير يجب ارتداء كمامة أو إبعاد الوجوه عن بعضها.

وأشار عطية إلى أن القفاز يحمي من يرتديه إلا في حالة ارتدائه لفترة طويلة يمكن أن يسبب أذى لغيره، مؤكدا أن غسيل الأيدي أفضل من ارتداء القفاز.

وأوضح مدير إدارة مكافحة العدوى المصرية أن التعامل مع الكمامات بصورة خاطئة يمكن أن يسبب في نقل الفيروسات.

وأضاف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ فقط، مشيرا إلى أن ما تردد عن انتقاله بالهواء ليس له علاقة بالمجتمع بل في الرعاية المركزة فقط لذا تم اتخاذ احتياطات داخل غرف العناية المركزة وارتداء كمامات "إن 95".

وأكد أن الرذاذ ينتهي عند مسافة 90 سم وفي حالة البعد عن المصاب متر ونصف لا يمكن أن تحدث عدوي، مشيرا إلى أن الأرض يمكنها نقل العدوي من خلال الأحذية.

وشدد على ضرورة تطهير الأحذية قبل الدخول المنزل، وأن غسيل الأيدي يساعد في التطهير وله الأولوية عن استخدام الكحول وهو بديل جيد في حالة عدم توافر المياه والصابون، إلا أن كثرة استخدام الكحول يسبب التهابات للجلد ويقتل البكتيريا المفيدة على الجلد.