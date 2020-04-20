وأطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" المبادرة الجديدة، على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان: "ماذا رأى هابل في عيد ميلادك؟"، إذ يقوم الشخص بإدخال الشهر ويوم الميلاد، لتبدأ عملية البحث.

وبفضل الميزة الجديدة، أصبح بإمكان الناس ليس فقط مشاهدة الصور، وإنما التعرف على الأحداث الفضائية المصاحبة لها، ثم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على وسم #Hubble30.

وتلسكوب هابل هو مرصد فضائي أُطلق إلى الفضاء عام 1990، ويدور منذ ذلك الحين حول الأرض، ليمد الفلكيين بأوضح وأفضل صور للفضاء. وقد حظي المرصد بهذا الاسم نسبة للعالم الفلكي إدوين هابل.

يذكر أن "هابل" يلتقط الصور على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، منذ إطلاقه إلى الفضاء.