وتتمتع طابعة الليزر Neverstop Laser بإمكانيات رائدة وسرعة إعادة التعبئة، حيث تدعم بذلك متطلبات الكفاءة لرواد الأعمال من أجل تفادي التعرض لمواقف الانقطاعات المتكررة وتوفير ما يصل إلى 80 بالمئة من كلف الحبر التقليدي عند الطباعة.

وبفضل النظام المتطور للإمداد بمسحوق الحبر، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يتيح للمستخدمين استبدال الأحبار في ثوان معدودة، فإن طابعة HP Neverstop Laser تساعد أصحاب الأعمال على مواصلة أنشطتهم دون انقطاع مع تحقيق أقصى استفادة من الطابعة.

فطابعة الليزر Neverstop Laser يمكنها طباعة ما يصل إلى 5000 صفحة دون توقف، كما أنها تطبع صفحات أكثر بما يعادل 10 مرات، أي بما يصل إلى 5000 صفحة بمجرد إخراج الطابعة من عبوتها وبدون انقطاع، مما يلبي احتياجات الطباعة كثيفة الكميات.

كما أن الطابعة مزودة بنظام خزان مسحوق الحبر فائق التطور، يتيح إعادة التعبئة بسهولة وسرعة في غضون 15 ثانية فقط، دون فوضى أو مشاكل بفضل أداة إعادة التعبئة من إتش بي، ما يتيح لرواد الأعمال سرعة استئناف أنشطتهم.

وتقدم الطابعة ذات القدرات غير المسبوقة مستوى الجودة الفائق نفسه من إتش بي، وبتكلفة تنافسية للصفحة مقارنة بعبوات الحبر المقلدة، حيث تحقق معدلات توفير تصل نسبتها إلى 80 بالمئة من ثمن مسحوق الحبر الأصلي من إتش بي.

كما تتيح الطابعة الجديدة أيضا سهولة المسح الضوئي والطباعة من خلال خاصية إتش بي الذكية، وهي أحدث تطبيق للطباعة عن طريق الأجهزة المحمولة.

يذكر أن طابعة Neverstop Laser تعتمد في تصنيعها على أكثر من 25 بالمئة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، في الوقت الذي تم تصميم أداة إعادة تعبئة مسحوق الحبر بنسبة 75 بالمئة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها.