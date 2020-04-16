وقال البروفيسور نيل فيرغسون في تصريحات لصحيفة "تلغراف" البريطانية، إن "التباعد بين الأفراد يجب أن يبقى مستمرا"، مشيرا إلى أنه لم يمكن التخلي عن هذا الإجراء "حتى التوصل إلى لقاح ناجع" لكورونا.

ونقلت الصحيفة عن فيرغسون قوله إن تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية أكثر من اللازم قد يؤدي إلى ظهور موجة جديد من تفشي "كوفيد 19".

وشدد على ضرورة الحفاط على مستويات مقبولة "التباعد الاجتماعي" إلى أجل غير مسمى، بانتظار إيجاد لقاحات وعلاجات مناسبة.

وفي معرض حديثه عن إمكانية تخفيف إجراءات الإغلاق في بريطانيا، أوضح: "من المؤكد أن هناك قرارات يجب التسريع باتخاذها، من الضروري أن يكون هناك مزيد من التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية".

وشدد على ضرورة توسيع نطاق اختبرات فحص المصابين، وأن يكون هناك قدرة أكبر على تقصي وتعقب الحالات في حالات الاختلاط بالمصابين".