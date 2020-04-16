وقال غارسيتي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية "لا شيء مما سمعت يشير إلى أننا سنعود إلى تلك التجمعات التي تضم آلاف الأشخاص قريبا، وعلى الأرجح حتى بقية هذا العام".

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا تجاوز 30800 حالة، الأربعاء، وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب الإحصاء الجديد، سجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

ورغم ذلك، رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تكون بلاده قد "اجتازت ذروة" تفشي الوباء، مشيراً إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً الخميس يعلن فيه عن "التوجيهات" التي ستحكم عملية "إعادة فتح" الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال ترامب: "غداً سيكون يوماً عظيماً، سنتحدث مع حكام (الولايات) وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح" الاقتصاد في عدد من الولايات.

وتابع "سنعيد فتح عدد من الولايات، بعض الولايات قبل غيرها. في الواقع بعض الولايات يمكنها أن تعيد فتح (اقتصادها) قبل موعد الأول من مايو".