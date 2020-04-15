وقال فاوتشي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس "يجب أن يكون لدينا شيء ما جاهزا للتطبيق وأن يكون كافيا، ويمكننا الاعتماد عليه.. نحن لم نصل إلى ذلك حتى الآن".

وأوصت إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن تستمر إرشادات البقاء في المنزل حتى نهاية أبريل، واقترح ترامب نفسه أول مايو كموعد محتمل للبدء في إعادة فتح بعض قطاعات الاقتصاد.

وقال فاوتشي إن موعد أول مايو قد يكون "متفائلا بشكل مفرط بعض الشيء". وأضاف إن إعادة فتح الاقتصاد يجب أن تكون على أساس تدريجي من قطاع إلى آخر، وليس كل القطاعات مرة واحدة.

وأعاد ترامب، الاثنين، نشر وسم يدعو لإقالة فاوتشي، الذي سبق أن قال إنه كان من الممكن إنقاذ أرواح لو اتخذت البلاد إجراءات العزل العام مبكرا خلال تفشي فيروس كورونا، كما نشر الرئيس الأميركي رسالة من مرشح جمهوري سابق للكونغرس، استشهد بتصريحات أدلى بها فاوتشي في لقاء تلفزيوني، وقال على تويتر "حان الوقت.. أقيلوا فاوتشي".

وأثارت إعادة نشر الوسم تكهنات بأن صبر ترامب تجاه الخبير الشهير قد بدأ ينفد، وقد يقيله بالفعل.

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي اعتبر أن "هذه الثرثرة الإعلامية سخيفة- الرئيس ترامب لن يقيل الدكتور فاوتشي" مضيفا أن "الدكتور فاوتشي كان ولا يزال مستشارا موثوقا فيه للرئيس ترامب".

وأظهر إحصاء جمعته رويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 24 ألفا، الثلاثاء، فيما يبحث المسؤولون سبل إعادة فتح الاقتصاد، دون إشعال فتيل التفشي من جديد.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة قرابة 583 ألفا، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.