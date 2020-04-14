ووفق ما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في تويتر، فإنه يمكن من خلال الخوذة قياس درجة حرارة مستخدمي وسائل النقل العامة بكفاءة عالية.

وأوضحت أن الخوذة تم تزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخوذة ضمن التقنيات الحديثة التي جرى اعتمادها بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة سجلت 4933 حالة مصابة بـ"كوفيد-19"، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 933.

وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.