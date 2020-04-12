ووفقا لبيان، من المقرر استخدام 133 مليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية للكمامات إلى أكثر من 39 مليونا على مدار التسعين يوما المقبلة.

وأوضح المسؤولون أن أسماء الشركات التي تم اختيارها لصنع الكمامات ستكون متاحة في الأيام المقبلة عندما يتم منح العقود.

ومن المزمع أن يتم صنع الكمامات بموجب قانون الإنتاج الدفاعي.

وفعل الرئيس دونالد ترامب هذا القانون الذي يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة واسعة لتوجيه الشركات الخاصة لتلبية احتياجات الدفاع الوطني، من أجل المساعدة في توفير الإمدادات الطبية.