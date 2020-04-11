ويجري تفعيل الخدمة بمجرد أن يتم حفظ الرقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال على الهاتف، أو عن طريق رابط علىى الإنترت https://wa.me/201553105105 .

وعقب إرسال كلمة Hi في رسالة على تطبيق "الواتساب"يمكن البدء في الاستفادة من الخدمة الجديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أنها تقدم ذلك كخدمة مجانية تقدم للمقيمين داخل مصر، بغية تقديم إجابات بشأن أهم الاستفسارات عن فيروس كورونا على مدار اليوم.

وأشارت وزارة الصحة في بيان صحفي إلى أن خدمة رسائل "واتساب" ستكون بمثابة مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 بغية توفير استجابات سريعة.

وأوضح بيان الصحة المصرية إن تلك الخدمة تم بناؤها من خلال منصة اتصالات إنفوبيب العالمية مع تطبيق "واتساب"، إذ تسمح بالمحادثات الثنائية، من خلال إرسال رسائل إلى أي شخص قام بتفعيل تلك الخدمة، بالإضافة إلى توجيهه إلى مصادر على الإنترنت، للحصول على المزيد من المعلومات.