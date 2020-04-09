وقال الطبيب أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، "لا تفترضوا أن فيروس كورونا سيتراجع عندما يصبح الطقس أدفأ".

وصرح فاوتشي، لبرنامج "غود مورننغ أمريكا" على شبكة إيه بي سي، أن هناك سابقة بالفعل تظهر أن انتشار الفيروس قد يتباطأ حين يزداد الدفء، لكن هذا ليس كافيا لنطمئن.

وأضاف "مع توضيح ذلك، لا يجب أن يفترض المرء أنه سيتم إنقاذنا بتغير الطقس. عليك افتراض أن الفيروس سيستمر في القيام بما يفعله. إذا ساعدنا الطقس، ليكن، هذا جيد. لكنني لا أظن أننا نحتاج لافتراض ذلك".

وأورد فاوتشي أن الأبحاث تشير إلى أن فيروس كورونا الذي بدأ الانتشار في نيويورك في منتصف فبراير جاء بالأساس من أوروبا لا آسيا.

وقال إن "أوروبا أصبحت المركز في وقت سريع نسبيا بعد انفجار الصين بحالاتها"، بحسب أسوشيتد برس.