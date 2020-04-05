وتم تشخيص أكثر من 1,169,210 إصابات في 190 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسمية، منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"عدو البشرية".

بيد أن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 219,000 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتوفي منذ حصيلة الأمس بالتوقيت نفسه (19:00 ت غ)، 5,964 شخصا، وتأكدت إصابة 86,745 آخرين.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1399 حالة وفاة جديدة، وفرنسا (1,053 حالة وفاة، وهو رقم يشمل الوفيات في دور رعاية المسنّين)، وإسبانيا (809 وفيات).

وإيطاليا التي سجَلت أول إصابة في أواخر فبراير، أحصت في المجمل 15362 حالة وفاة من أصل 124,632 إصابة. وتمّ الإعلان عن 681 حالة وفاة و4,805 إصابات جديدة يوم السبت.

وشفي 20,996 شخصا وفق السلطات الإيطالية.

والدول الأكثر تضررًا بعد إيطاليا هي إسبانيا، حيث توفي 11,744 شخصا من أصل 124,736 إصابة، ثم الولايات المتحدة مع 8,098 وفاة من أصل 297,575 إصابة، وفرنسا مع 7,560 وفاة من أصل 89,953 إصابة، والمملكة المتحدة مع 4,313 وفاة من أصل 41,903 إصابات.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في الصين القارية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في نهاية ديسمبر 81639 إصابة (19 إصابة جديدة بين الجمعة والسبت) من بينها 3326 وفاة (4 وفيّات جديدة)، فيما شفي 76,755 شخصا.

وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة للإصابات قدرها 297,575 إصابة حسب الأرقام الرسميّة (قالت جامعة جونز هوبكنز إنها تجاوزت الـ300 ألف)، فيما توفي 8,098 شخصا وشفي 10,032.

ومنذ الساعة السابعة من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش، أعلنت أنغولا وسورينام والكويت وجورجيا وليبيريا عن أولى حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس على أراضيها.

وبلغت الحصيلة السبت، الساعة 19:00 ت غ 46,033 وفاة، من أصل 627,127 إصابة في أوروبا، و8,342 وفاة من أصل 311,447 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4,137 وفاة من أصل 116,129 إصابة في آسيا، و3,623 وفاة من أصل 71,739 إصابة في الشرق الأوسط، و891 وفاة من أصل 28,166 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و375 وفاة من أصل 8,129 إصابة في أفريقيا، و36 وفاة من أصل 6,480 إصابة في أوقيانيا.

وأُعِدّت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة "فرانس برس" لدى السلطات الوطنية المختصة، ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.