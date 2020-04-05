وجاءت تصريحات سالومون مساء السبت، خلال مؤتمر صحفي يومي.

ووفقا لهذه الاحصاءات، سجلت فرنسا 441 حالة وفاة أخرى في المستشفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وما زالت معلومات دور رعاية المسنين غير مكتملة لأن بعضها فقط يبلغ عن عدد الأشخاص المصابين أو المتوفين بمرض "كوفيد – 19" الذي يسببه الفيروس المستجد.

وقال سالومون أيضا إن 28143 شخصا يرقدون في المشافي حاليا، من بينهم 6838 في وحدات العناية المركزة، مما يمثل زيادة بواقع 176 مصابا في 24 ساعة في الوحدات.

و35 بالمائة من بين المرضى من ذوي الحالات الحرجة دون سن الستين.

وأضاف سالومون أن "عدد الأشخاص الذين يتم شفاؤهم يتزايد بسرعة كبيرة أيضا".