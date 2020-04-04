ويتوافق ذلك مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري، متوافقا مع توصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.

ويأتي القرار في أعقاب نجاح المراحل الأولى من البرنامج منذ انطلاقه مساء الخميس 26 مارس، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة من خلال أحدث الوسائل والتكنولوجيات، وبدعم وتعاون من مختلف الجهات ومشاركة مئات العاملين والمشرفين والإداريين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وستقوم الجهات المحلية في كل إمارة بوضع خطط التعقيم وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها، حيث ومن المقرر أن يستمر برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي بصورة يومية، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار مع تقييد الحركة يوميًا في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وأكدت الوزارتان على أهمية استمرار تعاون الجمهور مع البرنامج لتسهيل عمل الفرق على مختلف الأصعدة، والاستمرار بالالتزام بالساعات المقررة لعمليات التعقيم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.