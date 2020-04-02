وقالت إدارة الغذاء والدواء على صفحتها الرسمية في تويتر إن المطلب جاء بعد التحقيقات التي أجريت وتوصلت إلى أن أدوية الرانيتادين التي غالبا ما تباع باسم "زانتاك" تحتوي على مادة مسببة للسرطان.

وتابعت "هذا يعني أن زانتاك لن يعود متاحا للاستخدام في الولايات المتحدة".

وذكرت على موقعها الرسمي "المادة المسببة للسرطان ليست ناتجة عن التصنيع، لكنها تظهر إما مع مرور الوقت أو بارتفاع درجة الحرارة".

وأضافت "وبالتالي فقد قررنا أن هذا الدواء لن يكون متاحا للمستهلكين والمرضى ما لم يتم ضمان جودته".

وأبرزت أن إدارة الغذاء والدواء "تلتزم بضمان أن الأدوية التي يتناولها الأميركيون آمنة وفعالة. نحن نبذل قصارى جهدنا للتحقيق في المخاطر الصحية المحتملة لأي دواء".

وسيتلقى منتجو "زانتاك" رسالة من إدارة الغذاء والدواء تطلب منهم سحب الدواء من السوق. كما سيتم نصح المرضى بالتوقف عن تناول الأدوية التي تحتوي على ذات المادة الفعالة، وإيجاد بديل لها.

وأوصت الهيئة في هذا الإطار باللجوء إلى أدوية أكثر أمانا مثل فاموتيدين (Pepcid) أو سيميتيدين (Tagamet) أو إيزوميبرازول (Nexium) أو لانسوبرازول (Prevacid) أو أوميبرازول (Prilosec).